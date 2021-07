Primeiro vacinado em área rural de Rio Preto da Eva comemora chegada do mutirão

A alegria em receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 já é uma realidade para Manuel Raimundo da Costa, 45, que foi vacinado na manhã deste sábado (03/07), na Escola Municipal Menino Jesus, situada na área rural de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). O homem mora no ramal Nossa Senhora Aparecida, no entorno do município e aprova a medida do Estado de destinar um posto especificamente para atender este público, que fica mais afastado da cidade.

Na expectativa para receber a primeira dose, Manuel chegou às 5h no posto de vacinação para que pudesse ser um dos primeiros atendidos, só não imaginava que seria o vacinado número um. Na ocasião, ele foi acompanhado pelo governador Wilson Lima durante a aplicação da dose.

“Saí de casa às 4h30, eu moro no ramal 102, vim pegando um frio, mas consegui chegar aqui. Sou o primeiro e estou muito feliz por isso”, falou, emocionado.

Ele destacou, ainda, o alívio em saber que o Governo tem olhado para o município. “É uma sensação de alívio saber que ele está lutando pelo pessoal do estado, do município também, e tem muitas pessoas que falam que não vão tomar porque tem medo de ter algum tipo de reação. Sabemos que vai ter reação, mas o melhor meio de prevenir a doença é se vacinando”, enfatizou.

O mutirão realizado neste sábado, em Rio Preto da Eva, é uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura do município. A campanha teve início às 8h e seguirá atendendo pessoas a partir de 25 anos até às 17h, em três postos de vacinação.

Área rural – Visando garantir a imunização da população que mora na área rural no entorno do município, o Governo montou a estrutura para atender este público na Escola Municipal Menino Jesus, garantindo, assim, que toda a população local que pertence ao público-alvo da campanha seja vacinada.