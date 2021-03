Primeiro motorista sem braços do AM é preso dirigindo para criminosos

Foi preso na noite de quinta-feira (25), Leonardo de Souza Cavalcante, 23, que em 2016 se tornou a primeira pessoa sem braços a receber autorização para dirigir no Amazonas. Segundo a polícia, ele estava conduzindo criminosos que planejavam praticar assaltos em Manaus.

A prisão ocorreu no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da capital. Durante patrulhamento, uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu denúncia de que ocupantes de um veículo estariam armados na rua São José, se preparando para praticar crimes na cidade.

Os policiais foram até o local e tentaram abordar os suspeitos que aceleraram o veículo e fugiram em alta velocidade. Durante a perseguição, a equipe conseguiu interceptar o veículo próximo à entrada da Vila Humaitá. Dois suspeitos conseguiram fugir a pé.

Segundo vizinhos de Leonardo, ele é envolvido com tráfico de drogas no bairro. O mesmo foi preso com um revólver calibre 32, sendo autuado em flagrante e conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde pagou fiança e foi liberado.