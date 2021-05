Primeiro dia de liberação dos cemitérios transcorre em segurança

No primeiro dia de liberação dos cemitérios, para as homenagens póstumas pelo Dia das Mães, uma força-tarefa de 1,2 mil servidores da Prefeitura de Manaus garantiu a segurança dos visitantes que estiveram nos dez campos-santos públicos da capital, nesta sexta-feira, 7/5. A maior movimentação foi registrada no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã, zona Oeste.

Apesar do grande fluxo de pessoas, as recomendações de segurança sanitária foram atendidas com o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Para o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, a estimativa atendeu às expectativas previstas pela prefeitura.

“Montamos uma força-tarefa com diversas secretarias do Executivo municipal, em que mais de 1,2 mil servidores estão atuando para que possamos oferecer segurança e conforto àqueles que vêm visitar seus entes queridos. Além disso, nos preocupamos com a questão da segurança sanitária das pessoas. A recomendação do prefeito David Almeida é que a prioridade seja a segurança”, destacou.

Conforme o Decreto municipal nº 5.074/2021, publicado na edição nº 5.087, do Diário Oficial do Município (DOM), de 1º/5, os campos-santos da cidade abrirão, em regime excepcional, neste fim de semana do Dia das Mães, entre as 6h e 20h, seguindo todos os critérios de segurança sanitária contra a proliferação do novo coronavírus.

Integração

A prefeitura montou toda uma logística para atender a população nesses três dias. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) colocou 250 agentes de trânsito para monitorar a circulação de veículos, no entorno dos principais cemitérios da cidade.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) foi uma das pastas parceiras, oferecendo uma ambientação musical nas áreas internas de seis cemitérios da cidade, proporcionando um maior acolhimento às famílias.

A Casa Militar, as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), de Saúde (Semsa), e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), além do Fundo Manaus Solidária, também estão envolvidos na ação.

*Com informações da assessoria