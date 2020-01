Primeiro bebê de 2020 do Amazonas nasce em Manaus

Era quase 1h do primeiro dia de 2020 quando o bebê Nícolas Douglas veio ao mundo. Ele foi o primeiro bebê a nascer no Amazonas, com 3,60 kg. O parto ocorreu na maternidade Ana Braga, no bairro São José I, Zona Leste de Manaus.

O parto ocorreu à 0h49. A mãe do menino, Roseane Lacerda, chegou a ir à maternidade duas vezes somente nesta terça-feira (31). Ela nem imaginava que o filho nasceria minutos depois da virada do ano. A mãe chegou na maternidade às 22h. Pouco mais de duas depois, a mulher já estava com o filho no colo. Nicolas Douglas é o segundo filho dela. “Ontem eu senti dores e vim para a maternidade, mas logo passou e eu retornei para casa. À noite, senti as dores mais fortes, retornei e fiquei internada”, disse. Após o nascimento, o menino passou por alguns exames. Se nenhum problema for identificado, na sexta-feira (3), a criança receberá alta e irá para casa com a mãe. “Estou muito feliz, presentão de ano novo”, conta a mãe sobre o nascimento do filho. FONTE: G1