Primeira edição do ano do Prefeitura + Presente realiza mais de 2 mil atendimentos

Com a primeira edição realizada neste sábado, 18/1, a ação itinerante Prefeitura + Presente realizou 2.108 atendimentos aos cidadãos do bairro Crespo, zona Sul, que contaram com serviços voltados à saúde, orientações, agendamento de documentos, além de atividades voltadas para o lazer e cuidados pessoais. A ação foi realizada na escola municipal Joaquim da Silva Pinto e integra o calendário de atividades da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec) em parceria com outras pastas municipais e voluntários.

De acordo com o secretário-interino da Semdec, a ação no bairro Crespo foi um pedido dos próprios moradores. “Como Ouvidoria, recebemos pedidos dos próprios comunitários para que a edição do Prefeitura Mais Presente fosse realizada no local. Ficamos muito satisfeitos ao ver que os moradores do bairro participaram e ainda levaram familiares, amigos”, conta Guedes.

Conforme a titular da Secretaria Municipal Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, o projeto leva a prefeitura para o meio da população, onde ela sempre deve estar. “O Prefeitura Mais Presente é a demonstração do que é realmente a gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, uma gestão dentro das comunidades, pois em seu dia a dia ele está sempre no meio das pessoas, conversando com elas. E nós que somos do seu secretariado vamos construindo este diálogo também, pois é muito importante ouvir o cidadão e atender as suas necessidades, como ocorre com o Prefeitura Mais Presente”, destaca Conceição.

Saúde e meio ambiente

Além dos atendimentos médicos e exames oferecidos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também alertou sobre os cuidados referentes ao Janeiro Roxo que busca conscientizar a população sobre a hanseníase. “Estamos em um mês de campanha voltada para orientar e informar a população, buscando acabar com o preconceito e o estigma que ainda existe em relação à doença e ações como essa são essenciais para atingir o público que queremos”, informou a chefe de Controle da Hanseníase, Ingrid Simone.

O Pedágio Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), marcou presença nesta primeira edição do Prefeitura + Presente, de 2020, no Crespo, disponibilizando 300 mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais, além de material informativo com orientações sobre como plantar e cuidar. A Divisão de Educação Ambiental da Semmas orientou os moradores sobre o combate ao caramujo africano, reaproveitamento de resíduos e poluição sonora.

“A partir desta edição, a primeira do ano, teremos o Pedágio Ambiental e os demais serviços da secretaria todos os sábados, no Prefeitura Mais Presente”, afirmou o chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo.

A próxima edição do projeto ocorre no próximo sábado, 25, de 8h às 12h, na escola municipal Professora Marly Barbosa Garganta, localizada no bairro Colônia Terra Nova 1, zona Norte. Em 2020, o Prefeitura + Presente ocorrerá todos os sábados em diferentes zonas da cidade.