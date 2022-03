Primeira-dama da Ucrânia homenageia e mostra mulheres na guerra

Mulher do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, a primeira-dama, Olena Zelenska, de 44 anos, tem usado as redes sociais para se manifestar a respeito dos ataques da Rússia e as consequências sofridas na região. Sobre a situação, ela, numa das postagens, prestou uma homenagem às mulheres que, de alguma forma, participam da resistência do país na guerra. Segundo Olena, a Ucrânia possui dois milhões de mulheres a mais do que homens.

“Antes da guerra (quão assustador e ainda estranho de dizer isso), escrevi uma vez que há dois milhões a mais de mulheres na Ucrânia do que de homens. Apenas estatísticas. Mas agora está assumindo um significado todo novo. Significa que nossa atual oposição tem um rosto particularmente feminino”, escreveu a primeira-dama, ao mostrar imagens de mulheres atuando na Ucrânia durante a guerra.

“Minha reverência a vocês, compatriotas incríveis”, acrescentou.

Em sua declaração na web, Olena dedica palavras de gratidão ao povo ucraniano. “Que lutam nas fileiras das Forças Armadas e os que se alistam na defesa. Aqueles que curam, salvam, alimentam. Voluntários que encontram tudo o que precisam para isso. E aos que continuam a desempenhar o seu trabalho habitual – em farmácias, comércios, transportes, utilidades, para que a vida continue e vença. Aqueles que levam crianças para abrigos todos os dias sem pânico e as entretêm com jogos e desenhos animados para salvar as mentes das crianças da guerra. Aquelas que dão à luz em abrigos antiaéreos”, diz ela em outro trecho.

Ao fim, Olena deixa uma mensagem de esperança: “o sol já pode ser visto através da fumaça do bombardeio! Tudo será primavera, tudo será uma vitória, tudo será Ucrânia!”.

Olena, que é arquiteta e trabalhou como roteirista de comédia, cresceu na cidade de Kryvyi Rih, no Sudeste da Ucrânia, onde Zelensky também foi criado. Eles se conheceram na faculdade, onde ela estudou Arquitetura e ele cursou Direito.

Ambos seguiram carreira na comédia. Zelensky abriu a produtora Studio Kvartal 95, onde a mulher trabalhava escrevendo roteiros. Eles se casaram em 2003, após oito anos de relacionamento. O casal tem dois filhos, Sasha e Cyril, com respectivamente 17 e 9 anos.

