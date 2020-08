PREVBarcos retomam atividades no Amazonas e Pará

As Unidades Móveis Flutuantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os PREVBarcos, retomam o ciclo de navegações amanhã (3). O atendimento presencial no PREVBarco vai oferecer os benefícios previdenciários rurais e urbanos, como aposentadoria, pensões, auxílios, salário-maternidade, além do Benefícios de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC), do seguro-defeso, atualização de benefícios, informação e orientação em geral. O PREVBarco I Manaus partirá para missão pela calha do Rio Solimões. O barco deixará a capital Amazonense na madrugada do dia 3 de agosto com a missão prevista para encerrar em dezembro deste ano. Os atendimentos serão realizados em nove cidades do Amazonas, começando por Alvarães, Uarini, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutaí, Fonte Boa e finalizando em Codajás.

O barco chega na cidade de Humaitá no dia 3 de agosto, sendo o primeiro dos nove municípios da missão na calha do Rio Madeira, seguido por Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte, Autazes, São Sebastião do Uatumã, Urucará e finalizando a missão no município Careiro da Várzea.

O PREVBarco PA – II Santarém retoma o ciclo do Oeste paraense, inicialmente no município de Óbidos/PA, no período de 3 a 7 de agosto de 2020. Depois a embarcação segue para Oriximiná, onde atende de 10 a 14 de agosto. O terceiro destino do barco será Prainha, que recebe os serviços do INSS entre os dias 17 e 21. E por fim, de 24 a 26 de agosto, o barco conclui o ciclo de viagem de atendimento em Santa Maria do Uruará.

Medidas de proteção

Para garantir o atendimento do PREVBarco, o INSS organizou um protocolo de proteção e afastamento de servidores e segurados, para evitar o contágio da covid-19. De acordo com o instituto, foram instalados anteparos de acrílico nos guichês de atendimento e nas mesas dos peritos médicos. Os servidores receberão equipamentos de proteção individual: máscaras, aventais e luvas descartáveis. Todos os ambientes de atendimento terão higienização completa duas vezes ao dia. Nesses locais e nas mesas dos servidores, haverá também recipientes para o uso de álcool em gel. A área de atendimento ao público dentro do barco foi fechada. Os segurados vão esperar sua vez em tendas ou espaços externos e abertas, do lado de fora da embarcação, onde ficarão sentados em cadeiras distanciadas entre si.

*Com informações da AGÊNCIA BRASIL