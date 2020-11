‘Pretendo dar prioridade para qualidade, transparência e celeridade à nossa gestão’, afirma David Almeida ao Blog da Floresta

O penúltimo entrevistado da rodada de entrevista com candidatos à Prefeitura de Manaus, pelo Blog da Floresta, nesta quarta-feira (11/11), é o representante do Partido Avante, David Almeida. Apresentado em várias pesquisas como nome certo para o segundo turno deste pleito, ele tem contado com 16,6% à 19,7% das intenções de votos, conforme as pesquisas realizadas pela Perspectiva Mercado e Opinião e a empresa Pontual.

Em sua carreira política, ele acumula em sua experiência mais recente o cargo de governador interino do Amazonas, onde, na condição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), ele assumiu o cargo no executivo após a cassação de José Melo (PROS) e de seu vice, em 2017, exercendo mandato tampão por quase cinco meses.

No ano seguinte, disputou eleições para retornar ao executivo estadual, garantindo a terceira colocação com 417.203 votos.

O político que também conta com a formação acadêmica o curso de Bacharel em Direito pela Universidade Luterana de Manaus (Ulbra), começou sua carreira política em 2006, quando foi eleito deputado estadual, chegando a ser reeleito por duas vezes.

Cristão e frequentador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, David garante em entrevista que pretende economizar muitos gastos que a atual gestão realiza, por meio de parceria com projetos educacionais das igrejas católicas e evangélicas, bem como das pequenas escolas particulares dos bairros de Manaus

O que motivou o senhor a se candidatar para Prefeitura de Manaus?

David Almeida – Na minha vida, antes de entrar para a política, eu já trabalhei em diversas funções e uma delas foi como motorista. Foi como motorista, trabalhando numa campanha eleitoral, para outros candidatos, que por um a caso eu vi que é na política que nós podemos ajudar as pessoas, trabalhar pelas comunidades e fazer pela cidade. Nessa caminhada eu consegui me eleger deputado por três mandatos e por uma circunstância do tempo eu fui governador, em 2017, por 140 dias. E foi aí, como governador, que eu vi que é possível fazer ainda mais pelo nosso povo. Mas, é necessário antes de tudo ter coragem para fazer uma gestão eficiente, cujos resultados cheguem até as pessoas. É diante dessa experiência como governador, quando puder fazer muito pelos, professores, pelos policiais e bombeiros militares, e policiais civis, e pelo povo de Manaus e do interior, com geração de emprego e renda, que vejo hoje que é possível ser um bom gestor para a nossa capital. São por propostas e ideias novas factíveis, sem ilusões, que eu e o Marcos Rotta nos unimos por Manaus.

O que David Almeida fará de diferente, se eleito?

DA – A Prefeitura de Manaus precisa adotara de forma imediata o ritmo de gestão e eficiência que tem a iniciativa privada. O município tem muitos serviços públicos terceirizados como o de distribuição de água e o do transporte público. Toda empresa que terceiriza um serviço ela controla a qualidade dele com fiscalização e cobrança. Fiz muito isso quando estive governador do Amazonas. Foi nessa esteira que conseguimos excelentes resultados, por exemplo, no asfaltamento de mais de 400 quilômetros de estradas e vicinais, em apenas quatro meses, como foi a duplicação de 17 quilômetros da AM-070 e mais 7 quilômetros da avenida das Torres, além da passagem de nível, na avenida Margarida, na Zona Norte. É com essa disposição que quero ser prefeito, para cobrar qualidade dos serviços terceirizados prestados para a nossa população. Vamos cobrar de perto os serviços como nas obras de infraestrutura. Se a empresa entregar o serviço de qualidade ela receberá por ele. Se não fizer, tem quem queira fazer. Outra coisa de diferente que vamos fazer será criar já no primeiro ano de governo mais de 7 mil novas vagas de creche e pré-escola. A diferença é que não vamos gastar com construção e manutenção. Nós vamos economizar com esses gastos e comprar vagas dos projetos educacionais das igrejas católicas e evangélicas, bem como das pequenas escolas particulares dos bairros de Manaus.

Qual será sua prioridade, se eleito?

DA – A prioridade será dar qualidade, transparência e celeridade à gestão. Vamos trabalhar pela eficiência para ampliar entre outras coisas o serviço básico de saúde. Manaus tem hoje pouco mais de 40% apenas de cobertura de saúde básica. Com recursos federais nós vamos triplicar ou até quadruplicar o número de equipes de saúde da família, que hoje são pouco mais de 200. Nossa meta é chegar a mais de 1 mil, uma vez que o governo federal tem recursos disponíveis para isso. Outra meta será transforma Manaus na capital amazônica do esporte. Mais do que o esporte pelo entretenimento, nós vamos usar o esporte como ferramenta de inclusão social e de medicina preventiva. Com os programas de esporte nas comunidades, queremos combater doenças como hipertensão, diabetes e obesidade e com essa estratégia ajudar a diminuir as demandas na área de saúde.

Atualmente, Manaus e o mundo todo passa pela pandemia do Covid-19. se eleito, como o senhor pretende lidar com a atual situação deste vírus na capital?

DA – Acredito que nos próximos meses o mundo deve conseguir bons resultados nas pesquisas e alcançar a vacina ideal contra esse inimigo invisível que fez milhares de vítimas pelo mundo, o que não foi diferente, na nossa cidade. Como prefeito, eu e o Marcos Rotta, nós vamos separar recursos do orçamento próprio para a compra da vacina para a nossa população. Esperamos que o governo federal tome a decisão correta e nos ajude também com o volume ideal de vacinas para imunizarmos a nossa população.

A cidade de Manaus sofre diariamente com a situação do transporte público, onde empresários tomam conta deste setor e a população sofre com ônibus sucateados, que constantemente são danificados. qual a sua proposta para solucionar este problema?

DA – O serviço de transporte público de Manaus é sempre um problema. Dentro da nossa premissa de cobrança de qualidade e eficiência sobre os serviços terceirizados, nós também vamos acompanhar de perto as empresas desse setor. Não queremos acordo com empresários. Queremos sim um serviço de ótimo para excelente para os usuários do sistema. Somente no transporte público nós vamos cobrar a meta de renovação mínima da frota de 25% ao ano e nos quatro anos de governo queremos chegar aos 100% de renovação. Além disso, nós vamos buscar investir em tecnologia de monitoramento e controle, bem como em obras de infraestrutura para garantir aumentar a velocidade média do serviço que hoje é de 14 quilômetros por hora, para até 30 quilômetros por hora.