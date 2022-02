Prestadora de serviços ao SUS avança em processo de certificação

A Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) avançou mais um passo no processo de certificação Qmentum Internacional, ao receber, entre os dias 2 e 4 de fevereiro, visita técnica para avaliação da Rede Integral do Programa Pé Diabético, ofertada no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), e gerida pela instituição, considerada uma das principais prestadoras de serviços especializados em enfermagem no Amazonas.

Modelo de avaliação aplicado em mais de 30 países, a Qmentum Internacional é vinculada à Accreditation Canada, instituição voltada a avaliações independentes pautadas em padrões globais de qualidade. A enfermeira Anathuza Veiga Trindade, secretária executiva de Gestão da Qualidade e Projetos da Segeam, explica que o Programa Pé Diabético é desenvolvido em quatro Policlínicas da capital, com foco na prevenção e tratamento de lesões em membros inferiores, causadas pelo Diabetes, doença que atinge pelo menos 144 mil pessoas no Amazonas, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

As visitas foram presenciais e incluíram tanto a equipe profissional da Segeam, quanto coordenadores e representantes das Policlínicas. Anathuza explica que a equipe de avaliadoras foi destacada pela empresa brasileira QGA, que representou a Qmentum nessa fase do processo, e atua no campo de avaliação de qualidade de serviços prestados em diversos segmentos.

Entre os pontos de destaque da avaliação, estiveram: construção e aplicação de protocolos voltados à segurança do paciente, higienização das mãos e prevenção às infecções hospitalares, prescrição e uso de medicamentos, identificação de pacientes; implementação de políticas de biossegurança e gestão de pessoas; metodologia de comunicação entre profissionais; notificações de eventos, rotinas, fluxos, entre outros.

Outro ponto forte, e cujo desempenho foi elogiado pela equipe técnica Qmentum, foi a governança em equipe, que resultou em ações que alavancaram os processos de tomadas de decisão, tornando-os mais eficazes. “Recebemos elogios sobre nosso processo administrativo, desempenhado por gestores com perfil reconhecidamente de liderança e com uma performance de alto nível, formato desenvolvido em curto espaço de tempo”, destacou Anathuza.

A próxima visita, cuja data está em fase de definição, será voltada à avaliação de desempenho. O processo de certificação Qmentum para a Segeam teve início em maio de 2021 e segue até maio deste ano. A Associação será a única prestadora de serviços do Amazonas a obter a acreditação, que confirmará a qualidade do serviço ofertado à população e reforçará o compromisso da instituição com o setor de saúde.

