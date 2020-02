Preso por falsificação volta para a cadeia após pagar fiança com notas falsas

Um jovem, que já havia sido detido por usar dinheiro falso, foi novamente preso, nesta quarta-feira, por pagar a própria fiança com notas falsas. As informações são do portal OCP News, de Santa Catarina, onde o crime ocorreu.

O homem, de 23 anos, pagou sua fiança após ser encaminhado a uma audiência de custódia, por usar notas falsificadas para comprar produtos em um parque aquático. Apenas quando o cartório foi depositar a quantia em sua conta judicial, contudo, descobriu-se que as notas usadas para pagar sua fiança também eram falsas.

Com isso, o Setor de Investigação Criminal (SIC) foi acionado para localizar o homem e foi decretada sua prisão preventiva.