Presidente Figueiredo tem edital com vagas para assistente social e psicólogo

Estão sendo ofertadas 10 vagas pela Prefeitura de Presidente Figueiredo, sendo seis para contratação imediata e quatro para o cadastro reserva. A remuneração é de R$ 2 mil reais e as inscrições podem ser feitas a partir de hoje (20)

A prefeitura de Presidente Figueiredo, por meio da Secretaria de Administração (Semad), lançou ontem (19), o edital de processo seletivo para contratação, temporária, de assistentes sociais e psicólogos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc).

No total, estão ofertadas 10 vagas, sendo seis de assistente social e quatro de psicólogo. O valor do salário é de R$ 2 mil, para as duas categorias profissionais. As fichas de inscrição, estão à disposição dos interessados, gratuitamente, na sede da Semasc, localizada na Avenida Padre Caleri, s/nº, bairro Tancredo Neves, em Presidente Figueiredo, a partir desta sexta-feira (20/05), no horário das 8h às 13h.

Para evitar aglomeração, não será permitido o preenchimento do formulário nas dependências do local de inscrição. Nos dias 25 e 26 de maio, os candidatos deverão comparecer na Semasc para entregar o Formulário de Inscrição preenchido, acompanhado dos documentos obrigatórios: Documento de Identidade (Registro Geral – RG ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho-CTPS, desde que com foto; CPF); Curriculum Vitae; cópia do diploma de formação do curso da respectiva função (frente e verso); cópia do documento de inscrição de registro profissional no Conselho de Classe competente; laudo médico de Pessoa com Deficiência, emitido há no máximo 12 meses, para os que se enquadram nesta condição.

De acordo com o edital nº 001/2022, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), das 10 vagas ofertadas, seis são para convocação imediata, sendo três psicólogos e três assistentes sociais, e quatro para cadastro de reserva, três vagas de assistentes sociais e uma de psicólogo.

O contrato resultante desse Processo Seletivo Simplificado terá validade até o dia 30/12/2022, podendo ser prorrogado, conforme a necessidade da Semasc, caso não seja realizado concurso público. Outras informações devem ser consultadas no Edital disponível no site da prefeitura: https://www.presidentefigueiredo.am.gov.br/

Com informações da prefeitura de Presidente Figueiredo