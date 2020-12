Presidente do STF mantém eleição na Aleam

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, derrubou nesta quarta (9), uma liminar concedida pelo desembargador Wellington de Araújo que havia suspedido os efeitos da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que atencipou a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O ministro determinou que o tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) seja informado da decisão, assim como os autores do mandado de segurança que levou à sentença emitida pelo desembagador para se manifestarem no processo.

No recurso, a ALE-AM argumentou que a decisão a pedido de deputados da base do governo era uma tentativa de inteverção judicial no Poder Legislativo promovida por uma minoria parlamentar e que a ação não apontou violação constitucional.