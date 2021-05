Presidente do Inep confirma que Enem não será aplicado em 2021

O presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro, informou hoje pela manhã a membros do Conselho Nacional de Educação que, por falta de tempo e orçamento, não será feito Enem neste ano, de acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois. A prova ficará para janeiro ou fevereiro de 2022.

Já existia a suspeita de que o exame para ingresso nas universidades do país não seria aplicada. Um portaria publicada no Diário Oficial de ontem com as metas globais previstas pelo próprio Inep não incluiu a aplicação do exame.