Presidente do Crea-AM usa as redes sociais para informar profissionais e ajudar no combate ao Covid-19

O candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), engenheiro Afonso Lins, decidiu suspender a campanha eleitoral, ainda no início de março, e usa as redes sociais para divulgar informações sobre as ações de combate à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.

“Penso que o mais importante para os profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências, e para a sociedade como um todo, é cuidarmos da nossa saúde. Em seguida, precisamos discutir ações para que os profissionais não percam suas rendas e não sejam penalizados durante a crise. A eleição será só em 3 de junho, haverá um momento mais propício para debatermos propostas e ações para os próximos três anos”, ressaltou Afonso.

Uma maneira que o candidato encontrou de ajudar para contribuir com a saúde dos profissionais foi compartilhar ainda mais as informações de prevenção do Covid-19, usando as suas Redes Sociais. “Fiquei me perguntando como poderia usar as redes para contribuir de alguma forma com essa situação tão delicada. Por ser presidente licenciado do Crea-AM, tenho um grande número de profissionais do sistema no Facebook e Instagram. Foi aí que tivemos a ideia de sempre compartilhar notícias e formas de prevenção do novo coronavírus”.

Além disso, o compartilhamento de notícias essenciais, com o quadro “Deu na mídia”, destaca as ações do governo para amenizar a situação das pessoas mais vulneráveis. Para Afonso, o essencial agora é compartilhar informações que ajudem a passar por essa pandemia durante e depois de forma que não haja grandes consequências. “O Brasil só vai superar esta crise com o trabalho da engenharia, da agronomia e das geociências. E precisamos estar atentos a isso. Mas hoje, o mais importante é que, quem puder, fique em casa e ajude a não ampliar a contaminação do vírus”, finaliza Afonso.