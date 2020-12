Presidente da CMM lamenta morte de dona Lydia, mãe de Marcelo Serafim

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva (Patriota), em nome de todos os vereadores e servidores da CMM, manifesta profundo pesar pela morte de dona Lydia da Eira Corrêa, ocorrida neste domingo (20), às 17h, conforme divulgação do deputado estadual, Serafim Corrêa (PSB), seu esposo.

“Estes dias, o Marcelo (Serafim) dividiu conosco a aflição de ter sua mãezinha internada na UTI. Um momento muito difícil, mas que como filhos, sempre temos esperança de que a situação será revertida. Infelizmente, dona Lygia não resistiu. Seguimos unidos em oração para que Deus console essa família querida e seus amigos. Nossa solidariedade ao deputado Serafim Corrêa, Marcelo, Rafael, Daniela, respectivos cônjuges e netos. Muita força!”, deseja Joelson Silva.

“Minha companheira e esposa de mais de 51 anos. Juntos construímos nossa família, criamos os nossos filhos Daniela, Marcelo e Rafael. Daniela casou com o David e nos deram os netos Ana Clara e Gabriel. Marcelo casou com a Nely e nos deram o Lucas. O Rafael vive na luta há 37 anos. David e Nely passaram a ser nossos filhos, também. A família agradece todas as orações e mensagens de solidariedade”, escreveu Serafim Corrêa.

O vereador Marcelo Serafim (PSB) também usou as redes sociais para homenagear sua mãe.

“Cuidou de filhos e netos com dedicação e amor, filhos de sangue e também de coração. Agora ao lado de Deus receberá a todos com o mesmo carinho e amor dedicados na terra. Te amo para sempre minha Mainha, meu amor, minha joia, minha vida. Descanse em paz, fique tranquila e segura que por aqui continuaremos a cuidar dos que tanto vc amou. Te amo, Te amo, Te amo!!!”.

A família informa que, devido apandemia do Covid-19 não haverá velório e o sepultamento será restrito aos familiares.