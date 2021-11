Presidente da Aleam promete anunciar reajuste salarial

Durante a Sessão Plenária, desta terça-feira (23), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), informou que no próximo dia 3 de dezembro fará o anúncio do maior reajuste salarial da história aos servidores efetivos da Casa.

“Será o maior aumento real da história para os servidores desta Casa. Nós estamos terminando os estudos, mas nós vamos fazer um aumento real. Nós temos a capacidade financeira de dar esse aumento e assim faremos. Com certeza, isso será um marco para Assembleia Legislativa”, afirmou.

O último aumento real – ou seja, reajuste salarial acima da inflação – foi concedido aos servidores da Assembleia por meio da Lei Promulgada 171, de 11 de setembro de 2013, na gestão do ex-deputado e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Josué Neto. No entanto, anualmente a Casa paga a data-base dos funcionários no mês de março.

O deputado Angelus Figueira (DC) parabenizou Roberto Cidade pela decisão e destacou que a atual gestão da Assembleia tem sido marcada por grandes feitos.

“Preciso reconhecer o quanto se trabalhou e produziu neste ano na sua gestão. Destaco a questão das votações às quartas-feiras, a questão das emendas (de bancada) que conquistamos e agora o salário dos servidores. O senhor contribuiu de forma significativa para o fortalecimento da Casa Legislativa. E isso não é um elogio, é uma constatação”, destacou.