Presidente da Aleam entrega equipamentos para FCecon

Cadeiras de rodas para banho, suporte de soro, bebedouros industriais, estetoscópio, microcomputadores, extintor de incêndio, entre outros equipamentos foram entregues nessa segunda-feira,12, à Fundação Centro de Oncologia (FCecon), pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), autor da emenda parlamentar que destinou os recursos para a compra dos itens.

O presidente ressaltou a importância de um olhar diferenciado para a saúde no Estado do Amazonas. A Fundação Cecon, por ser uma unidade referência no atendimento da oncologia da Região Norte, precisa ainda mais da atenção do Poder Público.

“É extremamente importante a atenção que dispensamos para a saúde. Eu enquanto for deputado tenho a obrigação em ser um braço de apoio. Aqui é um local que independente de política, precisa ter um olhar diferenciado”, ressaltou.

O diretor-presidente da Fundação, Dr. Gerson Mourão, ao agradecer a aquisição dos equipamentos, reforçou a importância da ajuda dos parlamentares para o melhor funcionamento da Fundação.

“Gostaria de agradecer a sua ajuda em nós contemplar com essa emenda que cada dia se faz mais necessária. O Estado tem uma parcela de responsabilidade, mas essas emendas são fundamentais para compensar algumas coisas, tão necessárias em nossa fundação”, disse.

Para o secretário executivo de saúde da capital, Jani Kenta, é importante que os parlamentares enxerguem a importância das emendas para a área da saúde, no sentido de equipamentos, principalmente para FCecon, pois o órgão atende todo o Estado do Amazonas.

“Isso com certeza vai trazer melhores condições de trabalho. As emendas parlamentares são fundamentais para as instituições de saúde, já que elas nos permitem investimentos. Então deputado, gostaria de agradecer novamente pela sua visão e reforçar aos demais deputados da importância do social”, pontuou.