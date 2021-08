“Prefiro a morte”, diz Joelma sobre volta com Ximbinha

Em recado aos fãs nas redes sociais, na última segunda-feira (30), Joelma fez um desabafo daqueles. Após anunciar o retorno da Banda Calypso, a loira fez questão de esclarecer que não tem intenção de reatar com Ximbinha, seu ex-marido.

“Voltar com ex? Prefiro a morte”, disparou nos stories do Instagram.

A artista também aproveitou a oportunidade para explicar sobre o retorno do grupo. “Voltar com a minha banda. Esse projeto é 100% meu.”

Joelma e Ximbinha ficaram juntos por 18 anos. O casamento da dupla chegou ao fim em 2015 de forma bastante polêmica. A loira acusou o então companheiro de agressão, além de traições.

Com o fim da união, a famosa decidiu seguir carreira solo. (FAMOSIDADES)