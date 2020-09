Prefeituras recebem primeira parcela do FPM de setembro, nesta quinta-feira (10)

O primeiro repasse de setembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) começa a ser depositado nas contas de prefeituras nesta quinta-feira (10) e terá um recuo de cerca de 41%, em comparação ao mesmo período de 2019, já considerando a inflação no período.

Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o governo federal vai repassar cerca de R$ 1,8 bilhão às prefeituras, já descontada a retenção dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

De acordo com a entidade, no acumulado do ano houve retração de 11,59% nas transferências do FPM. A análise da CNM foi realizada com base em dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Ministério da Economia.

Fonte: Brasil 61