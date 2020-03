Prefeituras do Amazonas podem ficar no escuro

Mais de 30 prefeituras do Amazonas acumulam dívida de R$ 209,8 milhões decorrente de contas de luz. Sanar essa dívida milionária com a concessionária de energia elétrica é um dos desafios dos municípios do interior, e uma das pautas do processo eleitoral que se avizinha.

As faturas em aberto das 33 prefeituras amazonenses referem-se ao fornecimento de energia elétrica para prédios da administração pública municipal como secretarias, feiras, mercados, escolas, creches, postos de saúde, hospitais. Um dos caminhos para quitação do débito tem sido o parcelamento. Em muitos casos a inadimplência leva à suspensão do serviço, o que acarreta prejuízos à comunidade.

