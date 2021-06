Prefeitura vistoria locais para novos plantios de mudas

A Prefeitura de Manaus iniciou as vistorias de novos locais para a realização de plantio de mudas de plantas durante o segundo semestre deste ano, dentro das ações do prefeito David Almeida de arborização da cidade. Neste sábado, 26/6, uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) percorreu a avenida das Flores, além de algumas áreas verdes dos conjuntos Nova Cidade, às margens do igarapé do Passarinho, e no Viver Melhor, na zona Norte.

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, o trabalho de plantio de mudas de plantas inicia com a escolha do local, passando pela escolha também das espécies, entre outros requisitos importantes para que o trabalho possa ter resultado positivo.

“Distância das covas e profundidade, as espécies que serão plantadas, fiação ou não do local, enfim, são vários pontos que devem ser estudados para que o plantio seja exitoso e que ajude a deixar a cidade mais arborizada. Não adianta plantar por plantar, temos que pensar no antes e também na manutenção dessas plantas”, explicou Stroski.

Outro ponto importante que é levado em conta são as mudas frutíferas, o que ajuda muito na fauna existente nesses fragmentos espalhados pela cidade. “Um exemplo disso é o sauim-de-coleira, uma espécie endêmica de nossa região e que está em uma lista internacional de espécies em extinção. Desde que assumimos a Semmas, essa tem sido nossa preocupação também, por isso estamos fazendo plantio de muitas mudas frutíferas pela cidade”, informou o titular da Semmas.

Técnicos do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas farão, ao longo da semana, outras vistorias para identificar locais onde a Prefeitura de Manaus vai realizar plantio de mudas até o final de 2021.