Prefeitura vai revitalizar rede de drenagem na Torquato Tapajós

Em caráter emergencial, a Prefeitura de Manaus montou uma força-tarefa para sanar o problema ocasionado pelo rompimento da antiga rede de drenagem profunda com mais de 40 anos que rompeu na tarde desta terça-feira, 9/3, na avenida Torquato Tapajós, sentido centro-bairro.

O prefeito David Almeida esteve no local na manhã desta quarta-feira, 10/3, ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta. “De imediato, o corpo técnico de engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) analisou o sinistro e traçou as ações necessárias para que o problema seja solucionado o mais breve possível, para não provocar mais problemas ao povo de Manaus”, afirmou o prefeito.

Segundo Rotta, a antiga rede de drenagem profunda com tubo armco, material defasado que tem apresentado problemas constantes em várias vias da capital, rompeu com o fluxo das fortes chuvas e não suportou o peso do tráfego de veículos. A Seminf irá trabalhar nas duas pistas da via, onde a tubulação com mais de 40 metros de extensão será totalmente substituída por uma nova e moderna rede de águas pluviais.

“Acompanhamos nos últimos dias a situação que ocorreu na avenida João Valério, onde a tubulação também com tubo armco cedeu. Aqui na Torquato Tapajós, a situação é parecida, porém com agravantes devido à área conter tubulação de telefonia, tubulação de gás, tubulação de água e mais fibra óptica, que, inclusive, sustenta nosso estado vizinho Roraima. Com isso, temos que ter cautela e muita paciência para concluir o serviço de forma eficaz”, concluiu Rotta.

O vice-prefeito antecipou que um perito foi contratado para avaliar a causa do problema, uma vez que existe a suspeita de que o incidente aconteceu devido à água acumulada na tubulação de uma empresa de telefonia.

O local está sendo monitorado por agentes no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que orientam o tráfego da área.