Prefeitura vai promover duas feiras de artesanato no final do mês

As feiras de artesanato, acontecem uma na Secretaria Municipal de Educação (Semed), e outra, na sede da Prefeitura Municipal de Manaus, nestas quinta e sexta-feira, 24 e 25/2, das 8h às 15h.

Um total de 36 artesãos serão beneficiados com a participação no evento que apresentará artigos confeccionados à mão, desde lenços, jóias, até cosméticos e iguarias alimentícias com sabores amazônicos.

A Semed está localizada na avenida Mário Ypiranga, 2.549, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da capital. Já a prefeitura está situada na avenida Brasil, 2.971, bairro Compensa, zona Oeste.

Idealizadas pelo Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da Semtepi, as feiras têm por objetivo utilizar lugares estratégicos, para expor as mercadorias dos artesãos, além de oferecer espaço e estrutura para a exposição e venda dos produtos, promovendo capacitação empreendedora, como forma de reforçar a renda de várias famílias em Manaus.

“Estas feiras são fruto de mais uma parceria que vem gerar oportunidades aos artesãos cadastrados na secretaria. Então, também, é geração de renda para eles. Estamos buscando mais oportunidades de novos lugares, mas já começamos o ano bem ao realizar nas secretarias e prefeitura. Com certeza os artífices estão muito felizes em poder agregar esse importante nicho empreendedor”, salientou a chefe do Desc, Izoney Tomé.

Prevenção

O evento contará com as devidas medidas protetivas em combate à Covid-19 e demais variantes, a partir das recomendações sanitárias como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social.

