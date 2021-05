Prefeitura vai criar aplicativo de serviços municipais para uso da população

O aplicativo cria um canal de comunicação com a população para receber as demandas e apresentar as soluções.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou, nesta quinta-feira (13/5), no Casarão da Inovação Cassina, no Centro, uma reunião com representantes das secretarias municipais para a criação de um aplicativo (app) da cidade.

A Prefeitura de Manaus disponibilizará o aplicativo, para que os cidadãos possam solicitar serviços públicos municipais e acompanhar suas respectivas execuções. Seguindo as novas tendências tecnológicas, o aplicativo cria um canal de comunicação com a população para receber as demandas e apresentar as soluções.

A equipe da Semtepi organizou uma amostra do que será possível incluir no app e mostrou aos participantes, que também pontuaram suas reais necessidades. Atividades como solicitação de atendimentos públicos, emissão de documentos, execução de serviços como capinação, reposição de lâmpadas queimadas, remoção de entulhos, entre outras atividades, poderão ser conferidas pelo app. Microempreendedores individuais, por sua vez, poderão consultar o extrato de débitos e gerar boletos de pagamento.

Demandas

Para o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, o aplicativo mobile vai aproximar a população da administração municipal, que é um dos pilares do plano de governo do prefeito.

“O cidadão estará junto, demandando a nós secretários suas queixas e necessidades. Pelo aplicativo também teremos o histórico de participação dos usuários, dicas de programações culturais, cadastro no Sine Manaus e tantos outros serviços, que hoje demandam de mais de 45 diferentes portais do município”, observa Radyr.