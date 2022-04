Prefeitura vai capacitar guardas municipais para uso de armas letais

O prefeito de Manaus, David Almeida, realiza a abertura do “Curso de Capacitação de Guardas Municipais para o uso de Armamento Letal”, nesta segunda-feira, 18/4, às 9h, no auditório da Casa Militar, localizado na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, nº 770, Compensa I, zona Oeste.

Também estarão presentes na solenidade de abertura, os secretários municipais de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes; e de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra; além do superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas, Leandro Almada da Costa.

Promovido pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), Polícia Federal e Exército brasileiro, o curso tem o objetivo de aprimorar as habilidades e conhecimentos técnicos dos servidores que atuam como guardas municipais, para melhor atender a população, com foco na segurança dos cidadãos e manutenção da ordem pública.