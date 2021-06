Prefeitura vai apresentar experiências de sucesso na rede de Saúde durante evento ‘O SUS que dá certo’

A Prefeitura de Manaus participa nesta sexta-feira, 25/6, da I Mostra “O SUS que dá certo”, cuja proposta é de compartilhar experiências de sucesso no campo do atendimento humanizado, na educação permanente em saúde e no controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento, que será realizado de forma virtual, reunirá profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que farão os relatos.

A programação será realizada em dois turnos, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e será transmitida pelo canal do YouTube da Semsa (https://bit.ly/3xJfvAC), plataforma Google Meet e pelo sistema Telessaúde, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os participantes utilizarão banners digitais como apoio na apresentação de suas experiências.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, assinala que o evento possibilitará uma troca de experiências que evidencia a importância dos trabalhadores da Saúde, principalmente no atual contexto em que a Covid-19 é um desafio sanitário mundial.

“É muito importante reconhecer os conhecimentos gerados a partir da vivência do cotidiano das unidades de saúde. Esses trabalhadores geram soluções concretas e qualificam o atendimento aos usuários, modificando positivamente sua realidade, por isso é importante valorizar esse comprometimento”, acentua.

A Mostra SUS será realizada pela Semsa, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), e foi criada para ser um espaço de valorização dos profissionais que contribuem para a construção de uma saúde pública humanizada, operando conceitos e ferramentas embasados na Política Nacional de Humanização (PHN), com atuação focada na gestão do trabalho e na Educação Permanente do SUS (EPS), que tem por objetivo estimular e qualificação dos trabalhadores da saúde.

As inscrições para exibição dos relatos aconteceram no período de 14 a 25 de maio deste ano, com 39 trabalhos, sendo 22 ligados ao eixo Humanização; 16 trabalhos embasados na linha da Educação Permanente, e um trabalho no eixo Controle Social.

A seleção dos dez trabalhos da Semsa foi feita por uma comissão avaliadora composta por representantes da Subsecretaria de Gestão da Saúde (Subgs), Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento (Subgap) e Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap).