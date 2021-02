Prefeitura vai ampliar atendimento para idosos acamados

Avançando em mais uma etapa na campanha de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus ampliou os canais de atendimento aos idosos acamados, com idade a partir de 70 anos. Além do 0800 280 8 280, que teve aumento na capacidade de resposta às chamadas, seis novos números foram colocados à disposição das famílias: 98842-1542, 98842-1449, 98842-7274, 98855-2248, 98855-2185 e 99962-4887. Os canais são operados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e devem ser acessados apenas pelos idosos que ainda não têm cadastro para o serviço de vacinação em domicílio ou que precisam atualizar seus dados. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

Para os idosos que já estão cadastrados, a Semsa começa, já nesta segunda-feira, 1/2, a realizar o agendamento do dia e da hora que o idoso receberá a equipe de vacinação em casa. “O idoso que já foi vacinado em casa anteriormente e que não mudou de endereço ou telefone deve aguardar o contato da secretaria”, explica a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informando que os técnicos do Divisão de Imunizações vão organizar a vacinação domiciliar com rotas diárias até o atendimento de todos os idosos acamados das três faixas etárias contempladas nesta etapa da campanha, os de 70 a 74 anos, os 75 a 79 anos e os de 80 anos e mais.

O serviço domiciliar deve ter início na próxima quarta-feira, 3/2.

A vacinação dos idosos contra a Covid-19 em Manaus teve início na última sexta-feira, 29/1, em cinco pontos de atendimento em sistema de drive-thru e de pontos fixos, e deve seguir até o próximo dia 15. Nos primeiros quatro dias de campanha, mais de 9 mil pessoas já foram vacinadas. A imunização começou com os que têm 80 anos e mais e, desde este domingo, 31, também estão sendo vacinados os de 75 a 79 anos.

A faixa etária seguinte é a dos que têm entre 70 e 74, com prioridade para os acamados e para os portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos. “Estes critérios foram definidos porque, na primeira remessa de vacinas destinada aos idosos, o município recebeu o suficiente para vacinar 100% dos idosos acima de 75 anos, mas para o grupo de 70 a 74 anos recebeu apenas 37% do necessário.

Com a chegada de novas doses, todos serão imunizados, informa Shádia Fraxe. “É importante lembrar que todos os grupos populacionais considerados prioritários no combate à Covid serão vacinados de forma gradativa, conforme as doses sejam enviadas pelo Ministério da Saúde ao município”.

Para a atual etapa da campanha de imunização, Manaus conta com 50.398 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, que deve ser aplicada em duas doses, com intervalo entre 8 e 12 semanas.

Além dos idosos acamados, a Semsa inicia, também nesta segunda-feira, a vacinação dos idosos que residem em áreas rurais. Equipes de vacinadores irão aplicar as doses em idosos residentes nas comunidades rurais, utilizando vias de transporte terrestres e fluviais.