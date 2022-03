Prefeitura terá ponto de vacinação hoje no Studio 5 para todos os públicos

A vacinação contra a Covid-19 em Manaus será em 22 pontos espalhados pela cidade. Coordenada pela prefeitura, a campanha neste sábado, 12/3, terá uma novidade: o ponto de vacinação do Studio 5, na zona Sul, atenderá, além do público de 5 a 11 anos, também as pessoas a partir dos 12 anos, em clima de discoteca. As equipes do Distrito de Saúde Sul (Disa Sul), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) organizaram o espaço, assegurando que a área para a vacinação das crianças esteja adequada ao que orienta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além disso, a área onde ocorrerá a imunização terá ornamentação e música ambiente que remete aos bailes de discoteca dos anos 70 e 80. A partir das 14h, até o encerramento do atendimento, previsto para às 16h, o DJ Raidi Rebello fará um show especial gratuito. Os adultos que se vacinarem, e pais ou mães que levarem os filhos para serem imunizados no Studio 5, terão a direito a um voucher para as festas “Flash Disco”, marcada para o próximo dia 26, e “I Love 90”, com previsão para acontecer no mês de abril deste ano. O DJ disponibilizou mil vouchers, sendo 500 para cada festa. Será um ingresso por CPF.

A secretária da Semsa, Shádia Fraxe, destaca as parcerias e apoios que a campanha tem recebido desde que foi iniciada, em janeiro de 2021. “Graças a todos esses apoios, das Forças Armadas, de empresários, de instituições, das secretarias municipais, entre tantos que temos tido a satisfação de conseguir, já aplicamos quase quatro milhões de doses de vacinas. Nossas equipes trabalham de forma incansável para que a população possa ficar protegida”, disse.

Shádia Fraxe também ressaltou a colaboração do governo do Estado na campanha em Manaus, com a realização de mutirões e outros eventos com o intuito de ampliar a quantidade de vacinados, como é o caso deste sábado, com pontos em seis casas de festas.

Dos 22 pontos de vacinação, serão nove pontos da Semsa e seis coordenados pela Secretaria de Estado da Saúde no Amazonas (SES-AM) em casas de show, atendendo a população a partir dos 12.

Para o público de 5 a 11, serão quatro pontos. O do Clube do Trabalhador do Sesi, no São José, zona Leste, excepcionalmente neste sábado, não funcionará, em razão da realização de evento da instituição.

A Semsa orienta a população que ainda precisa receber a vacina a consultar as informações sobre os imunizantes e doses disponíveis, bem como os endereços dos pontos no site da Semsa, pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br e pelas redes sociais @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.