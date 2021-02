Prefeitura terá dois postos de vacinação abertos nesse domingo (14)

Dois postos de vacinação contra a Covid-19, o da Universidade Paulista (Unip), na zona Centro-Sul, e o do shopping Phelippe Daou, na zona Leste de Manaus, estarão abertos neste domingo, 14/2, das 9h às 16h, para receber trabalhadores de saúde e idosos de 70 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina. Eles fazem parte do grupo prioritário da etapa atual da campanha municipal de imunização contra a Covid-19, que já entrou na fase de vacinação da segunda dose.

De acordo com o prefeito de Manaus, David Almeida, a abertura dos postos nesse domingo pretende facilitar o acesso de quem ainda não foi vacinado e acelerar o fechamento da meta de imunizar no mínimo 90% do público-alvo, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. “Falta muito pouco para alcançarmos a meta e já estamos preparados para entrar na fase seguinte tão logo Manaus receba as novas remessas de vacina”, observa.

Balanço da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), fechado na manhã da última sexta-feira, 12, mostra que 75% da meta de 56,9 mil trabalhadores de saúde já foram imunizados com a primeira dose na capital. O número representa 47,9 mil pessoas.

Da meta de 62,9 mil idosos com 70 anos ou mais, já foram vacinados 52,7 mil, sendo que a faixa etária com o maior percentual de imunizados é a de 80 anos ou mais, com 83%. A seguir, vem a faixa etária de 75 a 79 anos, com 77% da população alcançada, e depois a de 70 a 74 anos, que tem 69% dos idosos já vacinados.

De acordo com o levantamento, a Semsa ainda aguarda 9,2 mil trabalhadores de saúde e 10,2 mil idosos para alcançar a meta de 90% para cada um dos grupos, de acordo com a população estimada, que é de 63,3 mil trabalhadores de saúde e de 69,9 mil idosos com 70 anos ou mais residentes na capital amazonense.

“Estamos próximos do fim dessa etapa e é importante lembrar aos que ainda não se vacinaram que os imunizantes são seguros e representam a arma que a ciência nos oferece para combater a pandemia de Covid-19 no mundo”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Segundo ela, apenas as pessoas com critérios impeditivos, definidos com rigor técnico, e aqueles que estiverem com síndromes gripais e outras doenças na fase aguda, não devem se vacinar e esperar a plena recuperação da saúde. “Todos os outros podem e devem procurar um dos nossos postos e receber a vacina”, orienta.

Os postos abertos nesse domingo vão funcionar com a modalidade drive-thru, que permite a vacinação no próprio veículo, e com pontos fixos, para aqueles que não forem ao local de carro.

É obrigatória a apresentação de documento de identidade original, com foto, e o CPF. Além dos documentos pessoais, os trabalhadores de saúde devem ter o nome nas listas oficiais das secretarias de Saúde do município (Semsa) e do Estado (SES-AM) ou apresentarem comprovação de vínculo com o contracheque. Nesses casos, devem preencher uma autodeclaração em que se responsabilizam pela informação de atendimento aos critérios exigidos para receber a vacina.

Endereços

Zona Centro-Sul – Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga, 4.390 – Parque 10 de Novembro

Zonas Norte e Leste – Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – Jorge Teixeira