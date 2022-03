Prefeitura terá 52 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira

Após os feriados de Carnaval, a Prefeitura de Manaus retoma nesta quinta-feira, 3/3, a vacinação contra a Covid-19. Até a sexta-feira, 4/3, haverá cinco locais para receber as crianças de 5 a 11 anos e 47 pontos para a imunização do público de 12 anos ou mais com primeira e com a segunda dose, além do reforço (terceira dose), a dose adicional para quem recebeu o imunizante Janssen, e a quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca a necessidade de todas as pessoas aptas a receberem a vacina procurarem os locais de vacinação. “Temos observado redução no número de casos e de óbitos por Covid-19, mas isso não significa que devamos relaxar. É imprescindível que todos sejam vacinados pelo bem da coletividade. Precisamos que essa imunização alcance o maior número possível de pessoas, e isso se aplica, também, às crianças a partir dos cinco anos. É um apelo que faço, que ninguém deixe de se vacinar”, disse.0

A Semsa, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, disponibiliza a consulta às informações sobre documentos, critérios para receber a imunização (em todas as doses) e endereços dos locais de vacinação para todos os públicos no site da secretaria, pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br e em cards, nos perfis oficiais nas redes sociais: @semsamanaua, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Com relação aos intervalos entre doses, a orientação é de que seja feita consulta à plataforma criada pela equipe técnica da Semsa, Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

