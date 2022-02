Prefeitura terá 18 pontos de vacinação contra a Covid nesse sábado (19)

A vacinação contra a Covid-19 em Manaus terá 18 pontos para atendimento neste sábado, 19/2. A Prefeitura de Manaus informa que para as crianças de 5 a 11 anos serão oito locais, sendo cinco estratégicos e três escolas da rede municipal de ensino. No caso da população de 12 anos e mais, a imunização poderá ser encontrada em 10 pontos, entre dois estratégicos, abertos das 9h às 16h, e oito unidades de saúde, com funcionamento das 8h às 12h. Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no link https://semsa.manaus.am.gov.br.

A Semsa orienta que antes de se dirigir aos pontos de vacinação, sejam consultadas informações nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Para receber a primeira dose, as crianças e os adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar acompanhados do pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Para os de 18 anos ou mais, basta levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

No caso da segunda dose, é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Para a dose de reforço, é preciso apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. No caso das pessoas de 60 anos e mais, documento de identidade, CPF e o cartão de vacinação com a comprovação da segunda dose há três meses ou mais.

A quarta dose é indicada às pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham recebido a terceira dose há quatro meses ou mais. Para receber essa dose adicional, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita – original e cópia, que ficará retida para controle.