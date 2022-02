Prefeitura terá 14 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesse sábado

A Prefeitura de Manaus abre, neste sábado, 26/2, primeiro dia de Carnaval, 14 pontos para a imunização contra a Covid-19. Serão cinco locais para atender as crianças de 5 a 11 anos, e nove para o público de 12 anos e mais. Em todos, o funcionamento será de 8h as 12h, com exceção do Shopping Via Norte, onde são vacinadas as crianças, e terá vacinação das 10h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha, informa que os pontos não funcionarão na segunda (28/2), terça e quarta-feira (1 e 2/3). O atendimento retornará na quinta-feira, 3, em 52 pontos distribuídos pela cidade.

Os endereços, vacinas disponíveis e horários de atendimento podem ser consultados no site da Semsa, no link https://semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais Instagram, no perfil @semsamanaus, e Facebook, no Semsa Manaus.

A campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada em janeiro de 2021, atende com primeira e segunda doses, dose de reforço e quarta dose. Até esta sexta-feira, 25, a Semsa já havia aplicado mais de 3,8 milhões de doses, sendo aproximadamente 1,7 milhão de primeiras doses em pessoas a partir dos 5 anos de idade, e quase 1,5 milhão de segundas doses. O Vacinômetro municipal indica que 83% das pessoas aptas a serem imunizadas já estão com o esquema vacinal primário (duas doses) completo. Mais de meio milhão de pessoas já receberam a terceira dose.

A Semsa orienta que, em caso de dúvidas sobre datas e qual dose tomar, que seja feita consulta à plataforma Imuniza Manaus, com acesso pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br.