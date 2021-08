Prefeitura suspende entrega da operação no T6

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que está suspensa a entrega da operação do Terminal de Integração 6 (T6), no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus. A decisão atende recomendação da área técnica do IMMU, que apontou ineficiência da operação das linhas no local causada pela localização do terminal, distante das vias de grande fluxo de veículos, assim como pela necessidade de mudanças no itinerário das linhas de bairros adjacentes, o que causaria transtornos aos usuários do transporte coletivo.

Diante da suspensão, a prefeitura adotará medidas para dar uma funcionalidade à estrutura do Terminal 6. Já há tratativas iniciais junto ao governo do Estado para que o local abrigue um novo terminal rodoviário. Ressalte-se que a destinação final do T6 ainda será definida.