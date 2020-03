Prefeitura suspende aulas até o final do mês

A partir desta terça-feira (17) alunos matriculados na rede municipal de ensino entrarão de férias até o fim do mês de março, conforme anuncio feito pelo executivo municipal durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (16). A medida, de acordo com o prefeito Artur Neto, é para prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). A medida foi recomendada pela Visa Manaus durante reunião realizada hoje (16) com a Secretária Municipal de Educação (Semed) de Manaus.

“Não podemos determinar que as escolas particulares possam fazer o mesmo, mas posso recomendar que observem a situação. Só temos uma caso confirmado e não há razão para pânico”, declarou o prefeito de Manaus, Artur Neto.

Nas medidas emergenciais anunciados pela Prefeitura de Manaus, estão inclusivos os 3.212 servidores idosos ativos que irão trabalhar a domicílio; eventos que reunirão grande público, acima de 100 pessoas, inclusive os religiosos, estão suspensos; a emissão obrigatória da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em formato digital, para coibir o contágio por meio de papel; e está suspenso o cadastro de novos beneficiários da Manaus Previdência (Manausprev)

“Estamos há alguns dias trabalhando nas nossas escolas, com professores, gestores e assessores pedagogogicos no sentido de avançar e qualificar nas medidas preventivas”, infirmou a titular da Semed, Kátia Schweirkadt.

Sinteam pede suspensão na rede estadual

Por meio de nota, o Sindicato dos dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) pediu à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria Municipal de Educação a suspensão das aulas.

“Embora nossos alunos não sejam considerados como grupo de risco, eles são considerados proliferadores do coronavírus para outras pessoas, como os idosos, parte mais sensível da pandemia”, diz a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues, em ofícios enviados aos órgãos.

Além da suspensão das aulas, o sindicato também pede a que Seduc disponibilizem álcool em gel nas unidades geridas por elas e sabão nos banheiros das repartições e escolas. A preocupação ficou maior após a confirmação do primeiro caso confirmado em Manaus e pelas notícias da rápida disseminação do vírus. “Já se comprovou que uma das melhores formas de frear a disseminação do vírus é evitar o contato com ele, com o isolamento das pessoas”, disse Ana Cristina.

Por ACRÍTICA