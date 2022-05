Prefeitura sorteia R$ 85 mil em prêmios para adimplentes do IPTU

Os contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) que estão pagando o tributo de forma parcelada continuam concorrendo aos prêmios mensais, em dinheiro, da campanha IPTU Premiado 2022, da Prefeitura de Manaus. O próximo sorteio da campanha IPTU Premiado 2022 ocorre no dia 28/5. Serão 17 prêmios em dinheiro, que somam R$ 85 mil.

Concorrem os contribuintes pessoas físicas que estão em dia com as suas parcelas e que realizaram o pagamento da 3ª parcela do tributo até o vencimento, 16/5. Os contribuintes que pagaram em cota única, em março deste ano, também já estão concorrendo automaticamente.

Quem não tem em mãos o seu carnê no IPTU 2022, as guias para pagamento poderão ser consultadas e impressas por meio do portal de serviços tributários da Prefeitura de Manaus: http://manausatende.manaus.am.gov.br.

Mais detalhes sobre a campanha, assim como o cronograma de sorteios e premiações poderão ser consultados na página eletrônica da campanha: http://iptupremiado.manaus.am.gov.br..

Campanha

A campanha, segundo o secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, foi instituída pela Prefeitura de Manaus, para diminuir o nível de inadimplência do IPTU e tem surtido incremento na receita municipal.

O último levantamento da pasta de finanças municipal, fechado nesta última quinta-feira, 13/5, aponta uma arrecadação superior a R$ 174,2 milhões do IPTU 2022. Comparando com o exercício anterior, o montante já é 20% maior. Em comparação a anos anteriores, o percentual de crescimento é maior ainda, acima de 30%.

*Com assessoria