Prefeitura revitaliza sinalização de trânsito nas ruas do Vieiralves

As vias do conjunto Vieiralves receberam a revitalização da sinalização horizontal de trânsito. O trabalho foi concluído pela Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que está implantando medidas para garantir um trânsito seguro aos condutores e pedestres nas áreas que têm grande fluxo de veículos e são lugares com bastante polos geradores de tráfego.

“A prefeitura está aplicando as pinturas necessárias aqui no conjunto Vieiralves, haja vista que as ruas receberam asfalto novo e precisavam de sinalização horizontal para ordenar o trânsito. O IMMU aplicou a pintura e agora nós iremos continuar com a programação de sinalização programada pela Prefeitura de Manaus”, disse Uarodi Guedes, diretor de engenharia do IMMU.

A sinalização de trânsito está revitalizada nas ruas Rio Javari com a Cuiabá, Pará, Rio Eiru, Rio Ituxi no trecho entre a João Valério com a Acre e na rua Rio Purus, como também nos cruzamentos das demais vias do entorno.

Na rua Rio Jutaí, entre a Pará e a avenida João Valério, foram implantadas setas que estão pintadas no asfalto para indicar o sentido da via. Na Amapá e Doutor Thomas foram pintadas as legendas Pare. Nas demais vias, o IMMU aplicou linhas de retenção, faixas de pedestre e linha contínua branca, para orientar os motoristas no sentido de circulação.

Adotar medidas de prevenção para salvar vidas é uma das metas do prefeito David Almeida. Outros objetivos são diminuir os acidentes no trânsito, proporcionar mais segurança e permitir aos condutores que circulem, obedecendo a sinalização viária.

Com informações do IMMU