Prefeitura revitaliza mais de 160 ruas no Monte das Oliveiras

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança com as obras de manutenção em 163 ruas no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus. São serviços de tapa-buracos, pavimentação, reconstrução e limpeza de meio fio e sarjetas, desobstrução de bueiros, entre outros, o que vai levar trafegabilidade a quem passa pelo local.

Nesta quinta-feira, 24/6, 65 servidores da Seminf trabalham nas ruas Caicó, Valverde, Juarez Prado e rua B, com a recomposição de base e, na sequência, na implantação de 120 toneladas diárias de massa asfáltica em vias que, segundo os moradores, estavam abandonadas há mais de 20 anos, muitas delas em solo natural, necessitando de total pavimentação.

De acordo com Nirvana Silva, engenheira responsável pela obra, as ruas no bairro Monte das Oliveiras são pavimentadas conforme o grau de criticidade.

“Assim que chegamos ao Monte das Oliveiras, em abril deste ano, verificamos a situação de todas as ruas do bairro e numeramos a ordem de serviço, iniciando pelas vias que ainda estavam em solo natural. As ruas com grande quantidade de buracos também são priorizadas. O bairro estava abandonado, não recebia obras há mais de 20 anos. A determinação do prefeito David Almeida e do vice Marcos Rotta é de que os serviços sejam feitos com celeridade e qualidade, e que todas as ruas do Monte das Oliveiras sejam atendidas”, garantiu Nirvana.

Os trabalhos devem ser finalizados até a primeira quinzena do mês de julho. De acordo com a dona de casa Helen Bentes, de 45 anos, que mora no local há mais de 20 anos, a falta de trafegabilidade impede a passagem de ônibus e traz riscos aos moradores.

“Em dias de chuva, o bairro vira um lamaceiro. Os buracos surgem, e aí os ônibus não passam mais. Eu chego do trabalho 22h e caminho por mais de 20 minutos por aqui todos os dias, correndo riscos, rezando para não ser assaltada nessa escuridão. Agora, a realidade é outra, e eu agradeço imensamente à Prefeitura de Manaus por olhar por nós. O prefeito veio para fazer a obra, e agora creio que a gente vai ter ônibus por muito tempo. Então, está ótimo agora, graças a Deus”, agradeceu a dona de casa.

Os trabalhos das equipes do Asfalta Manaus, após a conclusão no Monte das Oliveiras, seguirão pelo bairro Novo Israel, também na zona Norte de Manaus.

