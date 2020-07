Prefeitura retoma o manejo da arborização no Centro

A Prefeitura de Manaus realizou, nesse sábado, 11/7, a operação de manejo dos 23 oitizeiros da Avenida Epaminondas, Centro, no trecho entre a Rua 10 de Julho e o Colégio Dom Bosco. O serviço realizado pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e de Limpeza Pública (Semulsp) tem o objetivo de promover o reequilíbrio das árvores e a melhoria da iluminação pública.

A ação consiste no levantamento e rebaixamento de copa, retirada de galhos secos e desobstrução de sinalização e foi executado por etapas em função do trânsito intenso de ônibus na área, tendo iniciado na altura do Colégio Militar. O serviço marcou a retomada dos trabalhos de manejo da arborização urbana desde o início da pandemia e das medidas restritivas de proteção à saúde dos servidores municipais.

De acordo com o secretário da Semmas, António Nelson de Oliveira Júnior, o trabalho é fundamental para a manutenção e melhoria do estado fitossanitário das árvores. “Desde 2014 o manejo é realizado de modo sistemático e vem garantindo a saúde daquele conjunto arbóreo”, afirmou o secretário.

O gerente de Monitoramento e Manejo da Semmas, Wellington Auzier, destaca que, com a realocação dos vendedores ambulantes que atuavam no local, o passeio público ficou livre para os pedestres. “A retirada da atividade dos ambulantes da área trouxe benefícios para a arborização do local pois reduziu a quantidade de resíduos descartados na base da árvores, o que facilita a absorção da água da chuva, razão pela qual os oitizeiros estão frondosos e sadios”, explicou Auzier.

O trabalho de manejo da arborização deve continuar em outras áreas do Centro, com a retomada das operações mesmo com as equipes reduzidas. A média de altura dos oitizeiros da avenida Epaminondas é de 15 metros.

*Com informações da assessoria