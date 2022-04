Prefeitura reforça limpeza nos cemitérios de Manaus para o Dia das Mães

Faltando menos de um mês para o Dia das Mães, que acontece no dia 8/5, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), prepara os cemitérios situados nas áreas urbana e rural para receber os visitantes. Desde fevereiro deste ano, os cemitérios são revitalizados, recebendo reforço na limpeza. Ontem (16), mais uma grande ação foi realizada no maior campo-santo da capital, o cemitério Nossa Senhora Aparecida, na zona Oeste da capital.

O subsecretário de Operações da Semulsp, José Rebouças, disse que 400 funcionários estão atuando nos espaços com corte de grama, capinação, varrição, entre outros serviços.

“Estamos no cemitério Nossa Senhora Aparecida fazendo a limpeza necessária para o Dia das Mães, que está se aproximando. A orientação do prefeito David Almeida é que este espaço seja sempre bem cuidado, assim como os outros campos-santos da cidade”, destacou Rebouças.

A Prefeitura de Manaus segue presente também em outros cemitérios da capital. O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, no dia 30/3, a revitalização do cemitério São João Batista, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

As obras dos outros campos-santos estão 80% concluídas. Os cemitérios receberam ordens de serviço para as devidas reformas no início de janeiro. Os locais recebem melhorias nos prédios administrativos, capelas, muros e fachadas.