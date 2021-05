Prefeitura reforça atenção a normas de uso na pista de skate na Ponta Negra

Para reforçar medidas de segurança e bom uso de espaços públicos, a Prefeitura de Manaus alerta aos usuários do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, para as normas de utilização da pista de skate em funcionamento no parque, de 8h às 23h.

Com a flexibilização para uso durante a pandemia da Covid-19, o poder público liberou a utilização de áreas do complexo, como a pista de skate e playground. O decreto nº 5.076/2021, assinado pelo prefeito David Almeida, permite até a próxima segunda-feira, 17/5, o acesso à praia nos dias úteis da semana, de 6h às 17h.

A praia segue interditada nos fins de semana, feriados e pontos facultativos. O parque é gerenciado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

No caso da pista de skate, foi observada a utilização do espaço por crianças, como área recreativa, o que pode representar risco quando os skatistas estão no local fazendo manobras de alto impacto e que podem causar acidentes para os que não tiverem usando a proteção adequada.

Pais e responsáveis devem ficar atentos às crianças que brincam no espaço, para evitar colisões e acidentes na área destinada ao esporte radical. Na pista só é permitida a prática de skate e patins in-line.

Uma nova sinalização gráfica e de orientação será instalada no local. Crianças e adolescentes menores de 18 anos não podem utilizar a pista desacompanhados dos pais ou responsáveis. A comissão da Ponta Negra prioriza sobretudo o respeito entre praticantes e responsáveis, visando a proteção de todos para a diversão com responsabilidade.

Rio

A Prefeitura de Manaus ressalta ainda a importância de respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento para o banho no rio Negro, colocado na água pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas. Além do horário indicado para banho – até as 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

“As crianças devem sempre estar acompanhadas dos pais ou responsáveis dentro e fora d’água, evitando desaparecimentos e risco de afogamento. Quem não tem muita habilidade na água ou até mesmo não sabe nadar, deve evitar ir para a parte mais funda do rio, preferindo a área mais rasa, evitando negligência. E quem vem para a praia deve se divertir e ter moderação com bebida alcoólica. O excesso de bebida acaba facilitando para que ocorra um afogamento”, explica o tenente Fernando Liberato, chefe dos salva-vidas dos bombeiros na Ponta Negra.

Apesar do rio Negro estar cheio, a praia perene está nivelada. Os salva-vidas estão no local para prevenção e possível necessidade de resgate no rio. Os bombeiros trabalham em escala, sendo dez homens se revezando no complexo turístico.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até as 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

Pandemia

Mesmo com a flexibilização, a Prefeitura de Manaus ressalta a importância de proteção individual, com o uso de máscara, limpeza das mãos com lavagem e uso de álcool em gel, além da manutenção do distanciamento mínimo.

Na área do calçadão, onde a população voltou a frequentar o espaço para a realização de atividades físicas ao ar livre, em decorrência da flexibilização do decreto estadual, a Guarda Municipal e a comissão do parque mantêm a fiscalização no local e orientação aos usuários.