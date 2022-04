Prefeitura recebe doação de livros até hoje no parque municipal do Mindu

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), recebe, até hoje (3), exemplares de livros que a população deseje doar. A ação antecede a VI Feira de Livros, marcada para o dia 30/4, no parque Ponte dos Bilhares, no bairro Chapada, zona Centro-Sul. As doações devem ser realizadas no parque municipal do Mindu, na rua Domingos José Martins, s/nº, Parque 10 de Novembro, também na zona Centro-Sul, das 8h às 16h30.

“Por orientação do prefeito David Almeida, vamos estender o prazo de recebimento dos livros até domingo. Todo e qualquer livro é bem-vindo, mas desde que eles estejam em bom estado de uso”, disse a gestora do parque municipal do Mindu, Carol Bezerra.

Títulos para crianças e adultos, desde clássicos da literatura até apostilas voltadas para concursos, estão entre os mais de 27 mil exemplares recebidos até o momento pela Semmas, coordenadora da ação. Em 2019, ano da última edição da Feira de Livros, foram arrecadados em torno de 19 mil livros.

O parque municipal do Mindu é aberto para visitação gratuita do público, das 6h às 17h, de terça a domingo, e é uma ótima opção de lazer, com trilhas suspensas, parquinho para crianças, academia ao ar livre e diversidade de fauna livre e flora para contemplação, além de café da manhã regional nos finais de semana e feriados.