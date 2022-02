Prefeitura realizou oficina de licenciamento ambiental para empresários

“Licenciamento Ambiental de Bares e Restaurantes que utilizam equipamento sonoro” faz parte da programação da “Semmas Mais”, que foi retomada e tem o objetivo de ampliar o acesso aos conteúdos das oficinas e formações ambientais ao longo do ano.

A 1ª oficina, que ocorreu no auditório Isabel Victoria do Carmo Ribeiro, localizado nas dependências da sede Prefeitura de Manaus, bairro Compensa, zona Oeste da cidade, contou com a participação do diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente; do Procurador do Município para o Meio Ambiente, Samuel Hebron; do vereador William Alemão; além de empresários do setor e consultores ambientais.

O titular da Semmas, Antonio Stroski, destacou a importância da retomada dessas oficinas ambientais para melhorar ainda mais os serviços prestados à população, seguindo as orientações do prefeito David Almeida.

“Nós estamos, na verdade, vivendo um momento de melhoria dos serviços prestados à população de Manaus, então tratamos de licenciamento de bares e restaurantes que utilizam equipamento sonoro, porque temos problema na cidade, temos questões de poluição sonora, estabelecimento que precisa se regularizar, e a prefeitura está abrindo esse diálogo com a sociedade e dizendo como é que se pode ser e em que condições, para gente superar esse conflito que está notadamente em áreas residenciais”.

A diretora da Diretoria de Área de Controle Ambiental da Semmas, Aldenira Queiroz, explicou que o intuito da realização de oficinas dessa natureza é de sensibilizar os donos de bares e restaurantes, para que regularizem seus empreendimentos, estabelecido em lei.

“Não é possível ter a felicidade de uns e infelicidade de outros, porque a questão da poluição sonora traz malefícios, até orgânicos, digamos até de saúde para vizinhança. Então, a gente está tentando sensibilizar as pessoas para que, regularizando seu empreendimento, a gente encerre essa questão da poluição sonora, ou seja, ruídos além do estabelecidos em lei”, completou a diretora.

Para o empresário Eduardo Oliveira, é de suma importância esse tipo de oficina, para que os empresários desse ramo se atualizem e possam assim cumprir a lei.

“Esclarecer as dúvidas para que nós possamos, os empresários dessa área, nos adequarmos de acordo com o que o órgão competente exige da gente, e possamos trabalhar da melhor forma possível. Procurar novas informações é importantíssimo, você trabalha de uma maneira correta”, enfatizou Eduardo.

O vereador William Alemão, que vem atuando junto aos empresários do setor de entretenimento de Manaus, destacou positivamente a realização da oficina e fez pedidos à Semmas e aos empresários.

“Eu tenho pedido muito que a fiscalização da Semmas tenha bom senso e respeito, porém também peço aos empresários do ramo do entretenimento que estejam atuando dentro da legalidade”, disse o parlamentar.

Semmas Mais

De acordo com Stroski, a Semmas irá realizar, ainda neste mês de fevereiro, a segunda edição da oficina voltada para o Licenciamento Ambiental de bares e restaurantes que utilizam equipamento sonoro. Além desta, outras oficinas voltadas para empresários e consultores que atuam com postos de combustíveis e construção civil estão programadas para os próximos meses.

