Prefeitura realiza trabalho de recuperação em rede de drenagem que rompeu na Constantino Nery

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou de maneira emergencial, na noite desta terça-feira, 21/9, a recuperação de uma rede de drenagem profunda na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Sul. O serviço foi acompanhado pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

No local, uma faixa da pista cedeu devido ao rompimento da tubulação de uma rede de drenagem profunda, por onde correm as águas pluviais da cidade. “Estive aqui pela manhã atendendo a demanda do prefeito David. Nossa prioridade será concluir essa intervenção ainda na madrugada e finalizarmos com o asfaltamento já nesta quarta-feira”, explicou o vice-prefeito.

A intervenção acontece no sentido Centro/bairro, em frente à estação Arena da Amazônia. O problema foi identificado ainda na manhã desta terça-feira, pelo prefeito David Almeida, que determinou que as obras fossem iniciadas à noite, para diminuir os transtornos causados no trânsito da via, um dos eixos viários mais movimentados da cidade.

“A Seminf atua todos os dias na recuperação de redes de drenagem espalhadas por toda a Manaus, com isso, esse tipo de serviço se tornou uma das especialidades de nossos servidores que, assim como hoje, trabalham diuturnamente para garantir a infraestrutura da nossa capital”, afirmou Rotta.

A obra na via se soma às intervenções que a Prefeitura de Manaus realizou este ano, para garantir a segurança da população em avenidas como a Torquato Tapajós e João Valério, que receberam grandes obras de recomposição em suas redes de drenagem. Somente este ano, a Seminf já atuou em mais de 500 frentes de recuperação de redes de drenagem profunda em toda a capital.

*Com informações da assessoria