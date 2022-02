Prefeitura realiza segunda oficina ambiental para donos de bares

O encontro acontece como resultado de pedidos dos próprios proprietários de bares, restaurantes, consultores, entre outros profissionais do segmento de entretenimento, vai realizar mais uma edição da oficina de Licenciamento Ambiental de Bares e Restaurantes que utilizam equipamento sonoro.

As inscrições já podem ser realizadas a partir do link https://bit.ly/SemmasMais2022. A segunda edição da oficina vai ocorrer na quarta-feira, 23/2, a partir das 14h30, no auditório deputado Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul de Manaus.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), a ação faz parte da programação de oficinas ambientais da Prefeitura de Manaus, intitulada “Semmas Mais”, e segue a orientação do prefeito David Almeida.

O titular da Semmas, Antonio Ademir Stroski, disse que essa segunda edição da oficina foi um pedido de muitos empresários que por vários motivos, dentre eles o horário, não puderam participar da primeira.

“Abrimos um diálogo muito bom na primeira oficina, explicando como e em que condições os empresários podem se regularizar. Entendemos a importância desse setor para a economia da cidade, por isso estamos cuidando para que eles possam trabalhar de maneira ambientalmente correta”, informou.

Atendimento

Diferente da primeira edição, a Semmas vai montar uma espécie de balcão para que os empresários possam tirar suas dúvidas após a oficina, explicando todos os requisitos para se conseguir o licenciamento ambiental.