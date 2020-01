Prefeitura realiza recadastramento de agentes públicos, aposentados e pensionistas

Agentes públicos, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Manaus, além de seus dependentes, deverão realizar o recadastramento dos dados contratuais e cadastrais bancários do Banco Bradesco. Para os usuários que possuem contas nas agências 0320, 0482, 3711 e 3726, o atendimento deve ser realizado na rua Silva Ramos, 368, Centro; as demais agências efetuarão o procedimento em suas próprias sedes.

Os correntistas deverão efetuar o recadastramento no mês do seu nascimento, munidos da seguinte documentação: RG, CPF, título de eleitor, inscrição PIS/Pasep ou NIS, comprovante de residência e carteira de trabalho, no caso de empregados públicos.

Os aposentados podem realizar o processo na sede da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, 2.480, Chapada. Para inclusão de novos dependentes, os servidores devem comparecer ao setor de Recursos Humanos da sua secretaria.

Os servidores que precisarem se ausentar do trabalho para fazer o recadastramento não receberão falta ou atraso. Já os que não puderem comparecer, deverão apresentar justificativa na sua secretaria para realizar o serviço. A ausência do servidor no procedimento poderá levar a um processo interno de sindicância.

O recadastramento inicia no próximo dia 13 de janeiro e vai até dia 24 do mesmo mês. Nos demais meses, acontece no período de 11 a 25.