Prefeitura realiza pesquisa sobre fluidez de trânsito na Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realiza nesta terça-feira, 19/10, pesquisa para verificar o fluxo de veículos e pedestres em trecho da avenida Coronel Teixeira, nas imediações do condomínio Reserva Inglesa, na Ponta Negra, zona Oeste.

No local, está sendo realizada contagem de veículos e número de pedestres que utilizam as faixas de pedestres. A atividade tem objetivo de fazer um retrato a respeito do trânsito na avenida, que liga a zona Centro-Sul aos bairros da zona Oeste da capital.

Segundo o diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, as pesquisas embasam as decisões técnicas tomadas pelo órgão municipal de trânsito, como a elaboração de um relatório para implantação de melhorias na sinalização.

“As ações de pesquisas são constantes no âmbito do IMMU. Em junho, o instituto realizou pesquisa de campo, para verificar a fluidez de veículos em trecho da avenida Max Teixeira, zona Norte de Manaus, nas imediações do Armazém Portela”, ressaltou.

Segundo Guedes, a pesquisa visou atualizar o volume de veículos que trafegam no cruzamento entre a avenida Max Teixeira e a rua São Judas Tadeu.