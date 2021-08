Prefeitura realiza operação para combater transporte irregular

Micro-ônibus executivos irregulares e com motoristas sem habilitação foram apreendidos nesta sexta-feira, 20/8, pela Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em uma operação conjunta com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), realizada na avenida Torquato Tapajós.

Ao total, seis micros que apresentavam irregularidades, como o não cadastro no órgão gestor foram apreendidos e encaminhados ao parqueamento do IMMU, na zona Centro-Sul. Ainda na abordagem foi constatado que um dos motoristas não possuía habilitação e outro motorista estava com o documento vencido.

A operação realizada nesta sexta-feira faz parte de uma série de ações da Prefeitura de Manaus, para organizar e regularizar o sistema de transporte da capital.

Segundo o diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, as fiscalizações serão intensificadas em todas as zonas da cidade. “A Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, intensificará a fiscalização em todos os modais, que fazem o transporte na cidade de Manaus. Fiscalizaremos táxis, mototáxis, fretes-cargas, alternativos, executivos e todos os demais transportes. Esta é uma operação conjunta, que será constante, para oferecer mais conforto e segurança à população, como é a determinação do prefeito David Almeida”, destacou.