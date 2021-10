Prefeitura realiza operação ‘Carga Pesada’ nas avenidas Rodrigo Otávio e Ephigênio Salles

Com o objetivo de coibir irregularidades no tráfego de veículos pesados nas principais vias da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta terça-feira, 5/10, mais uma etapa da operação “Carga Pesada”, com objetivo de fiscalizar as condições do carro, além da documentação, conforme normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com aplicação de medidas para quem não segue a legislação.

A operação integrada contou com apoio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), foi concentrada nas avenidas Rodrigo Otávio, zona Sul, e Ephigênio Salles, zona Centro-Sul.

Na avenida Rodrigo Otávio, no trecho ao lado da praça do Japiim capital, foram realizadas 106 abordagens, 37 notificações e quatro remoções de veículos que apresentavam irregularidades.

Na Ephigênio Salles, houve fiscalização no sentido bairro/Centro, quanto ao respeito de tráfego pela faixa da direita da via.

Segundo o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, as fiscalizações para ordenar o trânsito de Manaus serão mais intensificadas.

“Temos percebido aumento de acidentes envolvendo veículos pesados por falta de manutenção, por isso é importante fazer estas operações, para reduzir acidentes e também conscientizar a população sobre a necessidade de manutenção periódica nesse tipo de veículo”, frisou.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, frisou que a operação visa garantir a segurança da população. “Hoje já observamos irregularidades em relação à situação dos veículos. Alguns trafegam com pneus sem condições de uso, excesso de peso no veículo, com tamanho superior ao permitido, e tudo isso está sendo combatido e fiscalizado”, destacou.