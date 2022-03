Prefeitura realiza obras emergenciais na avenida Senador Raimundo Parente

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou de forma emergencial uma obra para conter o gabião erodido e construir uma nova ponte na avenida Senador Raimundo Parente, no bairro Flores, zona Centro-Sul. As fortes chuvas de última quarta-feira (16), comprometeram a estrutura da via, que cedeu e precisou ser interditada por agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Com a força da chuva, a tela do gabião rompeu, o tabuleiro cedeu e a pista afundou. Devido a construção ser muito antiga, a Seminf terá de refazer toda a parte estrutural que dava suporte à ponte. Uma empresa será contratada para realizar o trabalho.

“Precisamos dar celeridade à obra, porque essa rua é uma artéria muito importante pela ligação que faz entre vários bairros da cidade, e o prefeito David Almeida determinou celeridade nas obras”, afirmou o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, que acompanhou o início dos trabalhos.

“Temos alguns problemas de ordem técnica relacionados aos postes, que já estão sendo removidos. As concessionárias de TV a cabo e de telefonia já estão aqui, para trabalharmos em conjunto. Com o apoio do IMMU, estamos estudando a melhor forma para fazer um desvio, já que há muitas linhas de ônibus que trafegam por aqui”, complementou.

A estrutura da ponte foi totalmente danificada, por isso a área será demolida e ainda nesta quinta-feira, 17, o local será isolado com tapumes.

“Essa obra não estava no nosso radar. Isso foi causado pelo grande volume de águas nesse trecho do igarapé. É uma construção antiga. Podemos ver a força da água, que conseguiu levar essas pedras enormes juntamente com a tubulação da rede de drenagem”, destacou Rotta.

Além da equipe da Seminf, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atua no monitoramento do trânsito. Técnicos das concessionárias de água, energia elétrica e telefonia, também trabalham no local, que abriga tubulações dessas empresas, no trecho erodido.

Rotas alternativas

No fim da tarde, o IMMU interditou a avenida Senador Raimundo Parente, no trecho entre as avenidas Cacilda Pedroso e Torquato Tapajós. A medida foi necessária após avaliação da Seminf, que verificou que parte da via que passa por cima do igarapé está com a estrutura danificada.

Os agentes de trânsito do IMMU estão desviando todo o fluxo de veículos em ambos os sentidos para a avenida Desembargador João Machado (antiga estrada dos Franceses). Os motoristas também podem ter acesso aos bairros que ficam no entorno, pela alameda Santos Dumont.

A via ficará interditada até que o reparo seja realizado e esteja em condições seguras para a circulação dos veículos.

