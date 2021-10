Prefeitura realiza obra de drenagem e recupera calçada que servia como ‘lixeira viciada’ na Compensa

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensificou os trabalhos de desobstrução de 30 metros de rede de drenagem profunda na avenida Oscar Borel, bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. O local estava tomado pela lama, impedindo o acesso das pessoas. Em um outro trecho, o município também revitalizou 30 metros de calçada que há anos funcionava como lixeira viciada, impedindo a passagem de moradores e causando problemas de saúde pública no local.

Há uma semana, as equipes da Seminf atuam na obra, que vai resolver em definitivo o problema dos alagamentos na área. O subsecretário de comunidades da Seminf, Wagno Oliveira, aponta que toda a estrutura foi refeita e logo será entregue aos moradores.

“Aqui nós estamos desobstruindo o bueiro, fizemos a recomposição de meio-fio e da tubulação, que estava toda obstruída. Tivemos que refazer a obra em alguns pontos onde a água não passava mais pela drenagem. Colocamos também o asfalto, e agora o local já não empoça como antes, então definitivamente resolvemos o problema de anos, com a intervenção do nosso distrito de obras da Compensa, que tem como chefe o engenheiro Emerson Costa”, afirmou Oliveira.

O engenheiro Emerson Costa afirma que a obra será totalmente finalizada até a próxima semana. “Nós já estamos aqui intensificando os trabalhos, e na próxima semana devemos entregar a obra aos moradores da Compensa. Quando chegamos no local, a água estava no meio da via, o asfalto todo ruído, os motoristas passavam com uma roda do veículo no asfalto e outra na lama, e isso há mais de 10 anos, tempo que essa água contaminada ia toda para a rua. Nós desobstruímos, trocamos a tubulação da rede de drenagem, aplicamos a massa asfáltica e estamos refazendo a sarjeta, a calçada e o meio-fio”, afirmou o engenheiro.

Revitalização de calçada

No outro trecho da Avenida Oscar Borel, a Prefeitura de Manaus, por meio da Seminf, também revitalizou 30 metros de calçada, que, de acordo com l Wagno Oliveira, há anos funcionava como lixeira viciada.

“Aqui era uma lixeira viciada, todos os comerciantes e a população em geral usavam esse espaço para jogar os seus lixos, e hoje nós fizemos uma revitalização, dando aqui uma sensação de vida para esse local. Reaproveitamos as tubulações que estavam quebradas e fizemos um serviço de jardinagem, colocando plantas e flores. Também implantamos uma caixa coletora e fizemos a calçada, a sarjeta e toda a recomposição asfáltica. É mais um espaço recuperado pela prefeitura, para a cidade de Manaus, como nos determina o prefeito David Almeida”, finalizou Oliveira.